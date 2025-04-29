Выплаты ВПЛ: может ли украинец сменить банк для получения выплат

Пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами, сейчас могут сменить банк для получения выплат. Это может быть любой из уполномоченных банков.

Может ли ВПЛ сменить банк для получения выплат

Ранее же средства такие украинцы получали через Ощадбанк, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности". Согласно ей внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получающие пенсию через АО "Ощадбанк", имеют право выбрать другой уполномоченный банк для получения пенсионных выплат.

То есть сейчас пенсионер-ВПЛ может выбирать любой из уполномоченных банков,

– сообщает Пенсионный фонд.

Для изменения банка человек должен подать в орган ПФУ заявление о выплате пенсии или денежной помощи, в котором указывается наименование выбранного банка и реквизиты счета.

Подать документы можно одним из способов: