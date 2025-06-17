Как оформить выплаты ко Дню Независимости через ЦПАУ

Отдельные категории украинцев могут получить денежную помощь ко Дню Независимости. Оформить ее можно лично через ЦПАУ или онлайн.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости

Выплаты предусмотрены военным, лицам с инвалидностью и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Лица с инвалидностью вследствие войны получат:

I группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен,;

III группа – 2 700 гривен;

Лицам с особыми заслугами перед Родиной предусмотрены 3 100 гривен, а УБД и пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1 000 гривен.

Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма смогут получить 650 гривен. А участники войны, бывшие узники лагерей, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 гривен.

Кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Если человек не является пенсионером и не проходит службу/не работает, то для получения выплаты в августе заявление надо подать самостоятельно до 1 августа 2025 года. В заявлении нужно указать:

паспортные данные;

номер банковского счета;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

данные из удостоверения, которое подтверждает статус и дает право на выплату.

Как подать заявление

Подать заявление для получения выплат на День Независимости можно несколькими способами:

лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;

по почте – в адрес территориального органа ПФУ;

онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда (с КЭП).

Обратите внимание! К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения. При личном обращении нужно предоставить оригиналы.