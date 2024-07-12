Кому предоставляются эти средства
Правительством определен перечень лиц, которые имеют право на такую выплату. Средства предоставляются гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной.
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Также выплата происходит для:
- людей с инвалидностью вследствие трудового увечья или общего заболевания;
- лиц, которые имеют статус участника боевых действий;
- пострадавших участников Революции достоинства;
- бывших узников гетто (если им на момент заключения было менее 14 лет);
- членов семей погибших или умерших защитников Украины;
- членов семей погибших или умерших ветеранов войны;
- жен или мужей лиц с инвалидностью, погибших вследствие войны (при условии, что они не женились/не выходили замуж повторно);
- лиц, получивших инвалидность, вследствие войны;
- детей партизан и так далее.
Как будет поступать эта выплата
Путь получения выплаты зависит от категории, к которой относится это лицо. Например, пенсионерам эти средства добавляются к пенсии, без личного обращения лица.
Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит служб или не работает, для получения помощи нужно подать в Пенсионный фонд Украины заявление (произвольной формы). Выплата будет проведена по месту жительства лиц на текущий счет в уполномоченном банке,
– говорится в сообщении ПФУ.
Ветераны войны, которые проходят службу и, при этом, они не являются пенсионерами, получат средства, на основании поданных заявок. Деньги будут направлены в организацию, где лицо служит.