Кому надаються ці кошти

Урядом визначено перелік осіб, які мають право на таку виплату. Кошти надаються громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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Також виплата відбувається для:

людей з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва чи загального захворювання;

осіб, які мають статус учасника бойових дій;

постраждалих учасників Революції гідності;

колишніх в'язнів гетто (якщо їм на момент ув'язнення було менш як 14 років);

членів сімей загиблих або померлих захисників України;

членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

дружин або чоловіків осіб з інвалідністю, загиблих унаслідок війни (за умови, що вони не одружувалися/не виходили заміж повторно);

осіб, які отримали інвалідність, внаслідок війни;

дітей партизанів тощо.

Зауважте! Розмір виплати визначається для кожної категорії окремо.

Як надходитиме ця виплата

Шлях отримання виплати залежить від категорії до якої відноситься ця особа. Наприклад, пенсіонерам ці кошти додаються до пенсії, без особистого звернення особи.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить служб або не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Ветерани війни, які проходять службу і, при цьому, вони не є пенсіонерами, отримають кошти, на підставі поданих заявок. Гроші буде надіслано до організації, де особа служить.

Зверніть увагу! Заяву на отримання виплат потрібно подати до 1 серпня.