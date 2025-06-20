Выплаты на детей в Германии вырастут: сколько будут получать семьи
- Выплаты на детей будут расти в Германии будут расти в 2025 и 2026 годах, с 250 до 255 евро в 2025 году, и до 259 евро в 2026 году на каждого ребенка.
- Правительство планирует увеличить налоговые льготы на детей: в 2025 году пособие на ребенка составит 6 672 евро в год, а на уход – 9 600 евро; в 2026 году – 6 828 евро и 9 756 евро соответственно.
Денежную помощь для семей с детьми увеличивают для защиты покупательной способности семей. Она снижается из-за инфляции, энергетического кризиса и общего роста цен.
Как увеличат выплаты на детей в Германии
Выплаты будут расти постепенно в 2025 и 2026 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ftd.de.
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С 1 января 2025 года размер помощи должен был вырасти с 250 до 255 евро в месяц на каждого ребенка. Это автоматическое повышение, которое не требует подачи новой заявки:
- 1 ребенок – 255 евро/месяц (12 189 гривен);
- 2 детей – 510 евро/месяц (24 378 гривен);
- 3 детей – 765 евро/месяц (36 567 гривен).
С 1 января 2026 года размер Kindergeld должен вырасти до 259 евро в месяц:
- 1 ребенок – 259 евро/месяц (12 380 гривен);
- 2 детей – 518 евро/месяц (24 760 гривен);
- 3 детей – 777 евро/месяц (37 140 гривен).
Когда выплачивают деньги на ребенка в Германии
График выплат зависит от последней цифры номера Kindergeld. Каждая группа получает средства в разные дни месяца:
- Цифра 0 – в начале месяца (например, 5 января);
- Цифра 9 – в конце месяца (например, 19 января).
Выплаты осуществляются только в банковские рабочие дни, поэтому возможны незначительные изменения из-за праздников.
Дополнительные льготы на детей
Правительство также планирует увеличить налоговые льготы на детей:
В 2025 году:
- Помощь на ребенка – 6 672 евро в год (318 921 гривна);
- Помощь на уход – 9 600 евро в год (458 880 гривен).
В 2026 году:
- Пособие на ребенка – 6 828 евро в год (326 278 гривен);
- Пособие по уходу – 9 756 евро в год (466 336 гривен).
Эти льготы рассчитываются автоматически: государство сравнивает выгодность Kindergeld и налоговых отчислений, выбирая лучший вариант для семьи.
Обратите внимание! Расчет осуществляли по курсу НБУ по состоянию на 20 июня 2025 года.