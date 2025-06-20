Выплаты на детей в Германии вырастут: сколько будут получать семьи

Денежную помощь для семей с детьми увеличивают для защиты покупательной способности семей. Она снижается из-за инфляции, энергетического кризиса и общего роста цен.

Как увеличат выплаты на детей в Германии

Выплаты будут расти постепенно в 2025 и 2026 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ftd.de.

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С 1 января 2025 года размер помощи должен был вырасти с 250 до 255 евро в месяц на каждого ребенка. Это автоматическое повышение, которое не требует подачи новой заявки:

1 ребенок – 255 евро/месяц (12 189 гривен);

2 детей – 510 евро/месяц (24 378 гривен);

3 детей – 765 евро/месяц (36 567 гривен).

С 1 января 2026 года размер Kindergeld должен вырасти до 259 евро в месяц:

1 ребенок – 259 евро/месяц (12 380 гривен);

2 детей – 518 евро/месяц (24 760 гривен);

3 детей – 777 евро/месяц (37 140 гривен).

Когда выплачивают деньги на ребенка в Германии

График выплат зависит от последней цифры номера Kindergeld. Каждая группа получает средства в разные дни месяца:

Цифра 0 – в начале месяца (например, 5 января);

Цифра 9 – в конце месяца (например, 19 января).

Выплаты осуществляются только в банковские рабочие дни, поэтому возможны незначительные изменения из-за праздников.

Дополнительные льготы на детей

Правительство также планирует увеличить налоговые льготы на детей:

В 2025 году:

Помощь на ребенка – 6 672 евро в год (318 921 гривна);

Помощь на уход – 9 600 евро в год (458 880 гривен).

В 2026 году:

Пособие на ребенка – 6 828 евро в год (326 278 гривен);

Пособие по уходу – 9 756 евро в год (466 336 гривен).

Эти льготы рассчитываются автоматически: государство сравнивает выгодность Kindergeld и налоговых отчислений, выбирая лучший вариант для семьи.

Обратите внимание! Расчет осуществляли по курсу НБУ по состоянию на 20 июня 2025 года.