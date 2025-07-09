Больше, чем 860 гривен: как может вырасти размер выплат на ребенка в Украине

В Минсоцполитики предлагают увеличить размер выплат, которые получают новоиспеченные родители при рождении ребенка. Так ежемесячно вместо 860 гривен можно будет получать несколько тысяч гривен.

Как предлагают увеличить размер выплат на ребенка

На рассмотрение Кабмина передали законопроект с предложением увеличить размер выплат при рождении ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу".

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По словам министра социальной политики Дарьи Марчак, единовременным платежом после рождения каждого ребенка предлагают платить 50 000 гривен. Также, по ее словам, предлагают увеличить и ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Конкретную цифру все еще согласовывают.

С первого до 12-го месяца ребенка ежемесячно мы будем платить платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривен. Мы еще окончательно не согласовали этот размер ежемесячного платежа, поэтому я не хочу пока его анонсировать, но это кратное увеличение. То есть не 860 гривен, а несколько тысяч гривен в месяц,

– отметила Дарья Марчак.

Если правительство поддержит этот законопроект, его подадут в парламент. По словам Дарьи Марчак, сейчас ведут коммуникацию с Минфином, чтобы обеспечить повышение с нового года. Если проект согласуют, то он может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Какой сейчас размер выплат на ребенка в Украине

Выплаты при рождении ребенка в 2025 году остались неизменными по сравнению с предыдущими годами. Размер выплат составляет 41 280 гривен:

10 320 гривен – сразу после рождения ребенка;

Остальная сумма (30 60 гривен) – до 3 лет – равными частями по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Сумма выплат при рождении ребенка не зависит от того, первый это малыш в семье, второй или третий.