Кому выплатят помощь

Старшие граждане, которые празднуют значительные даты, в отдельных случаях могут претендовать на единовременные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.

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В нескольких городах страны, например в Мукачево, существует специальная программа социально-медицинской защиты на 2024-2026 годы, включающая денежные выплаты гражданам за празднование юбилейных дат.

Помощь получат пенсионеры, которые празднуют следующие юбилейные даты:

85 лет – единовременная выплата 3 000 гривен;

90 лет – единовременная выплата 5 000 гривен;

95 лет – единовременная выплата 7 000 гривен;

100 лет и более – единовременная выплата 10 000 гривен.

Эти выплаты предоставляются единовременно и должны быть выплачены не позднее трех месяцев после достижения соответствующего возраста.

Обратите внимание! Программа также включает одноразовую финансовую поддержку в размере 5 000 гривен для лиц, которые занимаются погребением лиц, умерших до достижения пенсионного возраста, не имели работы и не были зарегистрированы как безработные на момент смерти.