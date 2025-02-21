Кому виплатять допомогу

Старші громадяни, які святкують значні дати, в окремих випадках можуть претендувати на одноразові виплати, передає 24 Канал з посиланням на Мукачівську міську раду.

Читайте також Як українці можуть купити собі пенсію у 2025 році

У декількох містах країни, як-от у Мукачево, існує спеціальна програма соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки, що включає грошові виплати громадянам за відзначення ювілейних дат.

Допомогу отримають пенсіонери, які святкують наступні ювілейні дати:

85 років – одноразова виплата 3 000 гривень;

90 років – одноразова виплата 5 000 гривень;

95 років – одноразова виплата 7 000 гривень;

100 років і більше – одноразова виплата 10 000 гривень.

Ці виплати надаються одноразово і мають бути виплачені не пізніше трьох місяців після досягнення відповідного віку.

Зауважте! Програма також включає одноразову фінансову підтримку в розмірі 5 000 гривень для осіб, які опікуються похованням осіб, що померли до досягнення пенсійного віку, не мали роботи й не були зареєстровані як безробітні на момент смерті.