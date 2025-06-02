Выплаты семьям погибших военных будут предоставлять по-новому: главные изменения

Кабмин внес изменения в порядок выплат денежной помощи в случае гибели или инвалидности защитников Украины. Также сообщили, что в некоторых случаях выплаты могут возрасти.

Как изменится порядок выплат

Отныне право на выплаты будет появляться у родных еще некоторых категорий погибших военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Порядок и условия выплаты единовременной денежной помощи в случае смерти военного отныне будут определять в Минэкономики и Минфинансов. Речь идет о тех гражданах, которых призвали в учебные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Согласно решению правительства, право на выплаты будет появляться:

В случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного, резервиста или лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения его с военной службы – с даты составления актовой записи о смерти;

Если военнослужащий, военнообязанный или резервист погиб (умер), его тело не опознали, но впоследствии установили сведения о нем, которых не хватало при государственной регистрации смерти – даты внесения изменений в актовую запись о смерти относительно установления личности.

Увеличение размера выплат

Сумма выплат военному возрастет, если ему при переосвидетельствовании после увольнения со службы установят высшую группу инвалидности или изменят ее причинную связь.

В таком случае он будет получать помощь из расчета прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность.