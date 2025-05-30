Также новое постановление урегулировало ситуацию, когда военного не идентифицировали сначала, а также тех, кто пропал без вести. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что изменилось в предоставлении денежной помощи родственникам погибших на войне

Документ определяет, что если военный погиб в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением служебных обязанностей или прохождением военной службы, то его родные получают право на помощь с даты составления актовой записи о смерти. До этого отсчет велся от даты, указанной в свидетельстве о смерти. На военнообязанных и резервистов эти нормы также распространяются.

Если погибший человек не был идентифицирован сначала, то право на помощь семья получает с даты внесения соответствующих данных по опознанию в актовую запись о смерти

Для семей лиц, которые сначала были признаны пропавшими без вести, а затем их смерть зарегистрировали официально, право на помощь предоставляется с даты составления актовой записи о смерти, содержащейся в свидетельстве.

Отныне Министерство обороны Украины сможет самостоятельно определять порядок и условия выплаты помощи в случае гибели родственника при исполнении служебных обязанностей в период военного положения. Так согласованное постановление внедряет единый подход к выплате помощи.

В министерстве объясняют, что эти нововведения имеют целью сделать систему выплат более понятной и более справедливой.

Напомним, семьи погибшего на войне военного может получить от государства помощь на погребение. Ее начисляет военная часть в размере 15 140 гривен. Родные должны обратиться в органы местной власти с заявлением о получении помощи и соответствующими документами.