Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на адвоката Андрея Новака изданию "Украинская правда". В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу.

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Кто может выехать за границу

Однако некоторые категории военнообязанных, в частности близкие родственники погибших или пропавших без вести военных, могут получить разрешение на выезд даже в условиях полномасштабного вторжения.

По словам адвоката, право на выезд имеют жена, муж, родители, дети, а также полнородные или неполнородные братья и сестры военных, погибших или пропавших без вести во время боевых действий – от Антитеррористической операции (АТО) до полномасштабного вторжения России.

Право пересечения государственной границы имеют родственники военных, которые:

Погибли или пропали без вести во время АТО;

Погибли или пропали без вести во время защиты Украины в войне на Донбассе и во время полномасштабной войны;

Участники Революции Достоинства, которым посмертно присвоено звание Героя Украины.

Какие документы нужны для выезда

Для получения разрешения на выезд необходимо подтвердить родственные связи и обстоятельства гибели или исчезновения военного. Среди документов, которые могут понадобиться:

Заверенные копии свидетельства о рождении или браке;

Удостоверение члена семьи погибшего защитника или ветерана войны;

Выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

Оповещение, акт служебного расследования или приказ об исключении военного из списков личного состава (с причиной гибели или исчезновения);

Заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее гибель;

Решение суда об объявлении умершим или безвестно отсутствующим;

Удостоверение или выписка из указа Президента о присвоении звания Героя Украины.

Как получить разрешение на выезд

Существует два основных способа пересечения границы:

По отсрочке от мобилизации. Для этого нужно иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтверждающий отсрочку, или справку из территориального центра комплектования. Этот вариант подходит большинству военнообязанных мужчин, которые хотят выехать за границу в связи со смертью родственника.

По документам, подтверждающим смерть или исчезновение военного и родственную связь с ним. Такие документы собирают для оформления отсрочки или непосредственно для разрешения на выезд.

Адвокат Андрей Новак объясняет, что подготовка документов является обязательной и для получения отсрочки, и для выезда из страны.