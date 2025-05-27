Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвоката Андрія Новака виданню "Українська правда". В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, через що чоловікам віком від 18 до 60 років обмежений виїзд за кордон.

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Хто може виїхати за кордон

Однак деякі категорії військовозобов’язаних, зокрема близькі родичі загиблих або зниклих безвісти військових, можуть отримати дозвіл на виїзд навіть в умовах повномасштабного вторгнення.

За словами адвоката, право на виїзд мають дружина, чоловік, батьки, діти, а також повнорідні або неповнорідні брати і сестри військових, які загинули чи пропали безвісти під час бойових дій – від Антитерористичної операції (АТО) до повномасштабного вторгнення Росії.

Право перетину державного кордону мають родичі військових, які:

Загинули або пропали безвісти під час АТО;

Загинули або зникли безвісти під час захисту України у війні на Донбасі та під час повномасштабної війни;

Учасники Революції Гідності, яким посмертно присвоєно звання Героя України.

Які документи потрібні для виїзду

Для отримання дозволу на виїзд необхідно підтвердити родинні зв’язки та обставини загибелі чи зникнення військового. Серед документів, що можуть знадобитися:

Засвідчені копії свідоцтва про народження чи шлюб;

Посвідчення члена сім’ї загиблого захисника або ветерана війни;

Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

Сповіщення, акт службового розслідування чи наказ про виключення військового зі списків особового складу (з причиною загибелі або зникнення);

Висновок судово-медичної експертизи, що підтверджує загибель;

Рішення суду про оголошення померлим чи безвісно відсутнім;

Посвідчення або витяг з указу Президента про присвоєння звання Героя України.

Як отримати дозвіл на виїзд

Існує два основні способи перетину кордону:

За відстрочкою від мобілізації. Для цього потрібно мати військово-обліковий документ (паперовий або електронний), який підтверджує відстрочку, або довідку з територіального центру комплектування. Цей варіант підходить більшості військовозобов’язаних чоловіків, які хочуть виїхати за кордон у зв’язку зі смертю родича.

За документами, що підтверджують смерть чи зникнення військового і родинний зв’язок з ним. Такі документи збирають для оформлення відстрочки або безпосередньо для дозволу на виїзд.

Адвокат Андрій Новак пояснює, що підготовка документів є обов’язковою і для отримання відстрочки, і для виїзду з країни.