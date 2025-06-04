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Экономика Соцвыплаты У кого из пенсионеров вырастет пенсия в июне 2025 года
4 июня, 16:15
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У кого из пенсионеров вырастет пенсия в июне 2025 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Работающие пенсионеры получат специальную доплату в июне 2025 года в результате перерасчета пенсий.
  • В июне пенсионеры получат доплату за три месяца одновременно.

Работающие пенсионеры имеют право на специальную доплату. Она предоставляется вследствие проведения перерасчета.

Как изменятся пенсии украинцев в июне

В июне стоит ожидать перерасчета пенсий именно работающим пенсионерам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Обратите внимание! Фактически, пенсии этих пенсионеров вырастут именно "задним числом".

Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае,
– отмечает ПФУ.

То есть, в июне пенсионеры получат доплату за 3 месяца одновременно. Впоследствии эта надбавка будет предоставляться ежемесячно, вместе с пенсией.

Кто из пенсионеров подпадает под перерасчет

  • Пенсионеры, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжали работать и приобрели не менее 2 лет страхового стажа. Такие лица имеют право на самый выгодный вариант перерасчета. То есть, с досчетом новоприобретенного стажа или стажа и зарплаты после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
  • Те, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжали работать и приобрели менее 2 лет страхового стажа, но, при этом, прошло по крайней мере 2 календарных года Для таких пенсионеров увеличение выплат происходит только с досчетом вновь приобретенного страхового стажа.