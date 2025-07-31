Недавно уравняли размер государственной помощи семье погибших добровольцев с компенсацией для военнослужащих. Часть суммы семья будет получать сразу.

Как будут выплачивать деньги семьям погибших добровольцев?

Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Получать эти деньги смогут семьи погибших добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ и правоохранителями принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии России. Это касается защитников, погибших в период:

с 24 февраля 2022 по 25 марта 2022 – без уточнения территории гибели;

с 26 марта 2022 – если лицо погибло на территории боевых действий.

Общая сумма выплаты – 15 миллионов гривен на всю семью. 1/4 суммы выплатят сразу, а остальные – равными частями в течение 40 месяцев.

Как получить помощь?

Для получения денежной выплаты семьи погибших добровольцев подать заявление в Минветеранов по почте или по электронной почте. Документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах – действует электронное взаимодействие систем.

Также определили механизм верификации информации Минветеранов:

проверяет данные;

запрашивает информацию о предыдущих выплатах;

может заслушать заявителей, свидетелей;

принимает решение в течение 1 месяца.

Заметьте! Если семья имеет право на несколько видов помощи, то она может выбрать наиболее выгодную.