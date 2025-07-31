15 миллионов семьям павших добровольцев будут выплачивать по-новому
- Правительство утвердило порядок выплаты 15 миллионов гривен семьям погибших добровольцев, которые принимали участие в отпоре вооруженной агрессии России, с частичной выплатой сразу и остальными в течение 40 месяцев.
- Для получения помощи семьям нужно подать заявление в Минветеранов, а решение принимается в течение одного месяца после верификации информации.
Недавно уравняли размер государственной помощи семье погибших добровольцев с компенсацией для военнослужащих. Часть суммы семья будет получать сразу.
Как будут выплачивать деньги семьям погибших добровольцев?
Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.
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Получать эти деньги смогут семьи погибших добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ и правоохранителями принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии России. Это касается защитников, погибших в период:
- с 24 февраля 2022 по 25 марта 2022 – без уточнения территории гибели;
- с 26 марта 2022 – если лицо погибло на территории боевых действий.
Общая сумма выплаты – 15 миллионов гривен на всю семью. 1/4 суммы выплатят сразу, а остальные – равными частями в течение 40 месяцев.
Как получить помощь?
Для получения денежной выплаты семьи погибших добровольцев подать заявление в Минветеранов по почте или по электронной почте. Документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах – действует электронное взаимодействие систем.
Также определили механизм верификации информации Минветеранов:
- проверяет данные;
- запрашивает информацию о предыдущих выплатах;
- может заслушать заявителей, свидетелей;
- принимает решение в течение 1 месяца.
Заметьте! Если семья имеет право на несколько видов помощи, то она может выбрать наиболее выгодную.