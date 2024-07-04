Кто из семьи военнослужащего имеет право на выплату в случае его смерти

4 июля 2024, 12:44
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18 июня Кабинет Министров принял изменения в Постановление № 168, которое касается выплат военнослужащим и их семьям во время действия военного положения. Выплаты могут получить члены семьи в объемах, определенных самим военнослужащим.

Кто из семьи имеет право на выплату

На помощь от государства имеют право члены семей защитников Украины, которые погибли на фронте или умерли в течение года после получения ранения.

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Размер такой единовременной денежной помощи не может быть меньше 15 миллионов гривен.

Заметьте! Помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали суверенитет нашего государства.

Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего. К ним относятся:

  • Дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав при жизни.
  • Вдова или вдовец.
  • Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.
  • Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.
  • Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда.
  • Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.

Согласно закону, 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.

Справочно! Защитники также имеют право самостоятельно определить, кто получит деньги в случае их смерти, а также распределить между ними доли в процентах. Военный может составить личное распоряжение в письменной произвольной форме на случай своей гибели, в котором перечислит лиц, которые получат выплаты, и укажет размер их доли в процентах.
Автор: Дарія Подвишенна