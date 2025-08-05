УБД могут получить дополнительные выплаты: какая сумма поступит в августе
- Участники боевых действий получат 1 000 гривен ко Дню Независимости, как и пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
- Выплаты будут осуществлены в августе вместе с пенсией для пенсионеров, через воинские части для тех, кто проходит службу, или через обращение в ПФУ для других.
Участника боевых действий предусмотрена денежная помощь ко Дню Независимости. Деньги могут поступить несколькими способами.
Сколько УБД получат ко Дню Независимости?
УБД предусмотрена выплата в размере 1 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Такую сумму также могут получить:
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Как УБД получить выплаты?
- УБД, которые находятся на пенсии
Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.
- УБД, которые проходят службу
Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.
- УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу
Для получения выплаты ко Дню Независимости нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.