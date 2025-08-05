Участника боевых действий предусмотрена денежная помощь ко Дню Независимости. Деньги могут поступить несколькими способами.

Сколько УБД получат ко Дню Независимости?

УБД предусмотрена выплата в размере 1 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такую сумму также могут получить:

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Как УБД получить выплаты?

УБД, которые находятся на пенсии

Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

УБД, которые проходят службу

Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.

УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу

Для получения выплаты ко Дню Независимости нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.