Какие выплаты получат участники боевых действий в 2025 году

Участники боевых действий имеют немало льгот, среди которых скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и тому подобное. Однако они еще и имеют дополнительные выплаты от государства.

Какие выплаты получат УБД в 2025 году

Так военные имеют право на выплату в случае увольнения со службы, пишет 24 канал со ссылкой на Постановление № 460.

Читайте также Какие льготы имеют матери участников боевых действий

В нем говорится о том, что в случае увольнения мобилизованный военный получает выплату в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Однако никак не менее 25% месячного денежного обеспечения.

В частности для контрактников после заключения ими первого контракта:

для рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Единовременная денежная помощь также предоставляется для контрактников и мобилизованных

по состоянию здоровья выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы;

по выслуге более 10 лет - в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы;

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляется

выплачивается в размере 25% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы.

Какие еще льготы предусмотрены для участников боевых действий

Кроме того, местные органы власти могут предоставлять денежную помощь:

участникам боевых действий;

военным ;

лицам, которые пострадали от войны, ;

членам их семей.

Размер такой помощи определяется отдельно каждой местной общиной.

Выплата предоставляется раз в течение бюджетного года.

Кроме того, лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособностивременной нетрудоспособности. Она предоставляется размере 100% средней заработной платы. Помощь никак не зависит от стажа работы человека.

Также помощь предоставляют участникам боевых действий раз в год ко Дню Независимости. В частности в 2024 ее размер составлял 1 000 гривен.