Украинские военные в декабре получат на 37% большие выплаты

Украинским военным будет выплачено почти на 37% больше выплат, чем было в ноябре. Это произойдет из-за ряда дополнительных начислений.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Сколько выплат уже получили военные

Формально уже выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия. Туда входят:

должностной оклад,

выплаты за звание,

выслугу лет и т.д.

В общем, это наименьшая по объему позиция в структуре денежного довольствия. Но в декабре ситуация разнится. Дело в том, что

Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре,

– объяснила Анна Маляр.

По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч гривен) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тысяч гривен).

Кто получает дополнительные деньги

В Украине дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен получают военнослужащие:

ВСУ,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки,

Главного управления разведки Министерства обороны,

Нацгвардии,

Государственной пограничной службы,

Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Государственной специальной службы транспорта,

Управление государственной охраны, лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

полицейские.

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Внедрят ли военный учет в Украине для женщин

Напомним, что в Украине военный учет для женщин отсрочили на год, то есть до 1 октября 2023 года. Также следует отметить, что состоится он на добровольных началах, за исключением женщин, имеющих специальность или профессию, родственную медицинской деятельности.

Список специальностей и/или профессий подпадающих под военный учет: