Украинские военные в декабре получат на 37% большие выплаты

16 декабря 2022, 12:04
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Украинским военным будет выплачено почти на 37% больше выплат, чем было в ноябре. Это произойдет из-за ряда дополнительных начислений.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Сколько выплат уже получили военные

Формально уже выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия. Туда входят:

  • должностной оклад,
  • выплаты за звание,
  • выслугу лет и т.д.
В общем, это наименьшая по объему позиция в структуре денежного довольствия. Но в декабре ситуация разнится. Дело в том, что В конце года происходит ряд дополнительных начислений.

Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре,
– объяснила Анна Маляр.

По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч гривен) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тысяч гривен).

Кто получает дополнительные деньги

В Украине дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен получают военнослужащие:

  • ВСУ,
  • Службы безопасности Украины,
  • Службы внешней разведки,
  • Главного управления разведки Министерства обороны,
  • Нацгвардии,
  • Государственной пограничной службы,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Управление государственной охраны, лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • полицейские.

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Внедрят ли военный учет в Украине для женщин

Напомним, что в Украине военный учет для женщин отсрочили на год, то есть до 1 октября 2023 года. Также следует отметить, что состоится он на добровольных началах, за исключением женщин, имеющих специальность или профессию, родственную медицинской деятельности.

Список специальностей и/или профессий подпадающих под военный учет:

  • химия, химические технологии и инженерия; биология;
  • телекоммуникации и радиотехника;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • метрология и информационно-измерительная техника;
  • науки о Земле, географии, физике и астрономии;
  • пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
  • обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • издательство и полиграфия;
  • психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Автор: Валерія Городинська