Военные могут получить до 243 000 гривен: кто имеет право на доплаты
- Военные могут получить дополнительные вознаграждения до 243 000 гривен за участие в боевых действиях и уничтожение вражеской техники, в зависимости от выполняемых задач и вида уничтоженной техники.
- Выплаты военным могут не начисляться в случаях самовольного оставления части, отказа выполнять приказы, или употребления алкоголя или наркотиков.
На период действия военного положения военные могут получить "боевые" выплаты и вознаграждения за уничтоженную технику. Размер выплат зависит от задач, которые выполняют защитники.
Какие виды доплат можно получить
Дополнительные денежные вознаграждения в украинской армии зависят от конкретных условий, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минобороны.
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На размер выплат влияют вид деятельности военных, регион несения военной службы и степень вовлеченности в отпор российской агрессии.
Виды вознаграждений:
- 100 000 гривен
Получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории, или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению – это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны;
- 50 000 гривен
Получают защитники, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
- 30 000 гривен
Получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам.
- 70 000 гривен
Получают военные, которые участвуют в боевых действиях на фронте или выполняют задачи в тылу врага.
- От 15 до 30 000 гривен
Предоставляются инструкторам в учебных воинских частях.
- От 8 до 20 000 гривен
Предоставляются курсантам военных высших учебных заведений.
Вознаграждения за уничтоженную технику
Предусмотрены денежные вознаграждения за уничтожение вражеской военной техники. В зависимости от вида трофейной российской техники предусматривается вознаграждение в размере от 12 до 243 000 гривен.
В частности, дополнительная выплата за уничтожение корабля составляет 243 600 гривен, а ликвидация боевого самолета – 121 800 гривен.
Когда могут не заплатить
Бывают случаи, когда "боевые" выплаты военнослужащим не выплачивают. Основания, когда дополнительное вознаграждение действительно на законных основаниях могут не начислить:
- В случае самовольного оставления части, или дезертирства. В таком случае прекращаются абсолютно все выплаты;
- В случае устранения или отстранения от выполнения служебных обязанностей, или должности;
- В случае отказа выполнять боевые приказы (распоряжения). Выплата не начисляется за тот месяц, в котором осуществлено такое нарушение, объявлено приказом командира;
- В случае употребления алкогольных напитков, или наркотических веществ;
- В случае добровольной сдачи в плен, или умышленного причинения себе телесных повреждений.
Важно! Во всех остальных случаях, если вы имеете право на выплату дополнительного вознаграждения, но не получаете ее, стоит решать эти вопросы с командованием, или обращаться на горячую линию Минобороны.