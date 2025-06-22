Ранение, контузия, инвалидность: какие выплаты предусмотрены в 2025 году

В 2025 году военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию за ранение, контузию или установленную инвалидность. Кто имеет право на выплаты и как их оформить, читайте далее.

Какие выплаты предусмотрены для раненых военных

Военнослужащие, которые получили ранения, контузию или травму, могут рассчитывать на несколько видов государственных выплат в зависимости от их обстоятельств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Во-первых, ежемесячное денежное обеспечение сохраняется по последней занимаемой должности без дополнительных заявлений.

Во-вторых, во время лечения в стационаре или в отпуске после тяжелого ранения предусмотрена дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Для его получения нужно предоставить справку о ранении, подтверждающую связь с военной службой.

В-третьих, в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности военные имеют право на единовременную денежную помощь. Размер этой выплаты зависит от степени инвалидности или потери трудоспособности и оформляется через медицинское оценивание и соответствующие органы Минобороны.

Важно! Кроме того, военнослужащие могут получать материальную помощь для покрытия социально-бытовых нужд и денежную помощь для оздоровления, которую оформляют через командира части по заявлению.