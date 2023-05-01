Почему военным в тылу до сих пор не вернули выплаты в 30 тысяч гривен
Источник:Новости.Live
В НБУ объяснили, почему военнослужащим в тылу все еще не вернули их доплаты в размере 30 тысяч гривен. Все дело в МВФ.
Почему военным не вернули доплаты
По словам Главы НБУ Андрея Пышного, решение вернуть выплаты в размере 30 тысяч гривен от Верховной Рады, усложняет переговоры с МВФ, потому что противоречит ранее утвержденным обязательствам нашей власти.
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Претворение в жизнь такого решения ВРУ "достаточно существенно подвесит договоренности", взятые в рамках Меморандума с Международным валютным фоном. Глава НБУ добавил, что его выполнение практически невозможно и НБУ остается сторонником прежних договоренностей.
Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы наконец увидим результат. И уже от того результата будем исходить,
- объяснил Пышный.
Ранее представители МВФ заявили, что изучат принятую парламентом 10 апреля законодательную поправку, возвращающую доплаты в 30 тысяч гривен военнослужащим.
От чего зависит зарплата военного
- Кроме основной зарплаты (денежного довольствия) военные также получают денежное вознаграждение. Речь идет о доплатах от 30 до 100 тысяч.
- 100 тысяч гривен получают военные, непосредственно на передовой. 50 тысяч гривен получают те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. 30 тысяч гривен получают военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий.
- Если военный участвует в боевых действиях, то может получать в месяц в среднем от 120 тысяч до более 150 тысяч.