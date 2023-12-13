Какие выплаты могут получить военнослужащие за ранение

Украинские военнослужащие, получившие ранения в результате военных действий на территории страны, могут получить денежную выплату от государства. Размер выплат зависит от степени тяжести ранения.

Кто может получить выплату

В частности, если ранение было получено непосредственно во время выполнения боевого задания, военнослужащий может рассчитывать на несколько видов выплат.

Читайте также Социальные выплаты: АМКУ предлагает, чтобы выплаты производились также через частные банки

Это может быть денежное довольствие военнослужащего, выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тысяч гривен или одноразовая денежная помощь, согласно ст. 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Антона Диденко, выплата "боевых" производится за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

Какой может быть выплата за ранение

! Учитывается также время перемещения из одного лечебного учреждения в другое, а также пребывание в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВЛК.

Размер выплаты зависит от того, насколько тяжелым было ранение:

400-кратный размер прожиточного минимума , в случае установления военнослужащему инвалидности I группы В В 2023 году эта сумма составляет 1073600 гривен.

, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы В 300-кратный размер прожиточного минимума, при установлении военнослужащему инвалидности II группы. Есть, 805 200 гривен в 2023 году .

при установлении военнослужащему инвалидности II группы. Есть, . 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, при установлении военнослужащему инвалидности III группы. Это 671 000 гривен в 2023 году.

Добавим, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2023 году составляет 2684 гривны.

В случае получения военнослужащим ранения при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 и может составлять 70-кратный размер (187 880 гривен) или 50-кратный (134 200 гривен) размер прожиточного минимума,

– объясняет Антон Диденко.

Как получить выплату

Чтобы оформить выплату, военнослужащий должен обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Для этого требуются следующие документы: