Хто може отримати виплату

Зокрема, якщо поранення було отримане безпосередньо під час виконання бойового завдання, то військовослужбовець може розраховувати на декілька видів виплат.

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Це може бути грошове забезпечення військовослужбовця, виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тисяч гривень або ж одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

За словами адвоката і юриста Ario Law Firm Антона Діденка, виплата "бойових" здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Важливо! Враховується також час переміщення з одного лікувального закладу в інший, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК.

Якою може бути виплата за поранення

Розмір виплати залежить від того, наскільки тяжким було поранення:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. У 2023 році ця сума становить 1 073 600 гривень.

, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. У 300-кратний розмір прожиткового мінімуму, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи. Тобто, 805 200 гривень у 2023 році .

у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи. Тобто, . 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи. Це 671 000 гривень у 2023 році.

Додамо, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2023 році становить 2 684 гривні.

У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратний розмір (187 880 гривень) або 50-кратний (134 200 гривень) розмір прожиткового мінімуму,

— пояснює Антон Діденко.

Як отримати виплату

Щоб оформити виплату, військовослужбовець має звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Для цього потрібні такі документи: