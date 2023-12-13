Кто может получить выплату
В частности, если ранение было получено непосредственно во время выполнения боевого задания, военнослужащий может рассчитывать на несколько видов выплат.
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Это может быть денежное довольствие военнослужащего, выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тысяч гривен или одноразовая денежная помощь, согласно ст. 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".
По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Антона Диденко, выплата "боевых" производится за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.
Какой может быть выплата за ранение
Размер выплаты зависит от того, насколько тяжелым было ранение:
- 400-кратный размер прожиточного минимума, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы В В 2023 году эта сумма составляет 1073600 гривен.
- 300-кратный размер прожиточного минимума, при установлении военнослужащему инвалидности II группы. Есть, 805 200 гривен в 2023 году.
- 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, при установлении военнослужащему инвалидности III группы. Это 671 000 гривен в 2023 году.
Добавим, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2023 году составляет 2684 гривны.
В случае получения военнослужащим ранения при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 и может составлять 70-кратный размер (187 880 гривен) или 50-кратный (134 200 гривен) размер прожиточного минимума,
– объясняет Антон Диденко.
Как получить выплату
Чтобы оформить выплату, военнослужащий должен обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.
Для этого требуются следующие документы:
- Обращение или заявление о проведении военно-врачебной комиссии.
- Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия.
- Лично написано заявление о выплате единовременного пособия в связи с ранением или инвалидностью.
- Копия документа, подтверждающего причины и обстоятельства ранения, доказывающего, что военный получил повреждение на поле боя, а не нанес его сам себе.
- Заключение медико-социальной экспертной комиссии, подтверждающей потерю трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения по признанию ранения.
- Заключение медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности.
- В случае принадлежности к рядовому или сержантскому составу требуется военный билет и его заверенная копия, а также справка о прохождении военной службы.
- Для офицеров – удостоверение или военный билет офицера запаса и его копии и выписка из послужного списка.
- Все медицинские документы, характеризующие состояние здоровья до поступления на военную службу, во время ее прохождения и после увольнения.
- Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, заключение военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.
- Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае.
- Удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию.
- Если вы принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали от Чернобыльской катастрофы, предъявлении удостоверения и его заверенной копии.