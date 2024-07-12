Из-за чего происходят задержки выплат
Оксана Жолнович объяснила, что на сегодня возможны некоторые задержки выплат украинцам. Но в любом случае все соцрасходы покроют, потому что эти деньги предусмотрены госбюджетом Украины.
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Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные,
– рассказала она в интервью.
По словам Жолнович, до сих пор ситуаций с невыплатами удавалось избегать. Лишь иногда случались некоторые единичные случаи, когда плановые платежи задерживались на несколько дней.