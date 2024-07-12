Через що відбуваються затримки виплат

Оксана Жолнович пояснила, що на сьогодні можливі деякі затримки виплат українцям. Але у будь-якому випадку усі соцвидатки покриють, бо ці гроші передбачені держбюджетом України.

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Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні,

– розповіла вона в інтерв'ю.

За словами Жолнович, до сьогодні ситуацій з невиплатами вдавалося уникати. Лише інколи траплялися деякі поодинокі випадки, коли планові платежі затримувалися на декілька днів.

Нагадуємо! Ще у червні в Мінреінтеграції повідомили, що почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. Тоді було зазначено, що усі виплати буде перераховано до кінця поточного місяця. Згодом в Мінсоцполітики зазначили, що на виплати на проживання у червні було спрямовано понад 2,9 мільярда гривень.