Вырос ли доллар за сутки: наличный курс 17 ноября
17 ноября 2022 , 11:05Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке практически не изменился в сутки. А вот евро несколько подорожало по состоянию на 17 ноября.
Курс валют в банках
- По данным Минфина, 17 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,15 гривны (-5 копеек против 16 ноября ), а продать за 40,65 гривны (-5 копеек).
Что будет с курсом доллара на Рождество: объяснение от НБУ
- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,50 35 гривен (-15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,36 3 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,60 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,99 гривны (+19 копеек), а продажа – 41,24 гривны (-46 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,60 гривны (-3 копейки).
- Евро покупают по 41 гривне (без изменений), а продают за 41,25 гривны (+10 копеек).
Каким будет курс этой недели
Анна Золотько считает, что дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.
Кроме того, существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу по-прежнему будут сдерживать рост курса. И чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние. На мой взгляд, на этой неделе наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.