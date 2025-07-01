Был загружен миллионом баррелем нефти –что известно о взрыве танкера из теневого флота России

В пятницу, 27 июня, на танкере "Vilamoura" произошел взрыв в моторном отделении. Судно принадлежит к теневому флоту России.

Взрыв танкера из теневого флота России

Это произошло во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии, пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

Читайте также Россия расширяет теневой флот, чтобы увеличить экспорт газа несмотря на санкции

По данным разведки, танкер находился под флагом Маршалловых островов. В частности он был загружен по меньшей мере 1 миллионом баррелей сырой нефти.

Как отмечают в ГУР, "Vilamoura" неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга. А в мае его уже фиксировали в районе Новороссийска.

По состоянию на 1 июля 2025 года пожарный буксир под флагом Мальты "Boka Summit" тянет поврежденный взрывом танкер теневого флота России в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить положение судна,

– говорится в заметке.

Интересно! Владелец танкера "Vilamoura" – транспортная компания “TMS Tanker ltd.”, зарегистрирована в Марусе (Греция).