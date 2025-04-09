Платить налог придется даже за 1 гривну: что изменится с 1 мая

Украинцы должны платить налоги даже с перевода в размере 1 гривны. Речь идет не только о таких доходах как зарплата, но и даже переводах от других людей.

За какие поступления нужно платить налоги

Как отмечают в налоговой, доходом считается даже 1 гривна, которая заходит на счет украинца от постороннего физлица, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Физическое лицо, которое в течение календарного года получает доход за предоставление услуг от другого физического лица обязано включить сумму таких доходов в общий годовой налогообложения доходов и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года,

– сообщают в налоговой.

Также уплатить в бюджет придется налог по такой ставке:

18% – НДФЛ;

5% – военный сбор (за 2024 год он составляет – 1,5%).

В то же время законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения денежных переводов, осуществленных родственниками 1 или 2 степеней родства. Таковыми считаются:

жена или муж;

дети;

родители;

дедушка и бабушка;

внуки;

братья и сестры.

Однако налогообложения в таком случае не происходит, если эти средства подарок или наследство. Как отмечает нардеп Даниил Гетманцев, это не нововведение с 1 мая, соответствующие нормы существуют уже не один десяток лет.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица не от налогового агента (предпринимателя). А если является доходом, то так, подлежит, лет уже с 25. Не знаю кто и зачем накручивает людей, кто там дает комменты и зачем, но эту "зраду" также убрали.

Обратите внимание! По словам Гетманцева налогообложению не подлежат и средства, что передавались как заем. То есть эти деньги "возвращаются" обратно тому, кто их предоставлял.