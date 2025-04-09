За які надходження потрібно сплачувати податки

Як зазначають у податковій, доходом вважається навіть 1 гривня, яка заходить на рахунок українця від сторонньої фізособи, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Фізична особа, яка протягом календарного року отримує дохід за надання послуг від іншої фізичної особи зобовʼязана включити суму таких доходів до загального річного оподаткування доходів та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року,

– повідомляють у податковій.

Також сплатити до бюджету доведеться податок за такою ставкою:

18% – ПДФО;

5% – військовий збір (за 2024 рік він складає – 1,5%).

Водночас законодавством передбачене звільнення від оподаткування грошових переказів, що здійснені родичами 1 чи 2 ступенів споріднення. Такими вважаються:

дружина чи чоловік;

діти;

батьки;

дідусь та бабуся;

онуки;

брати і сестри.

Однак, оподаткування в такому випадку не відбувається, якщо ці кошти подарунок чи спадщина. Як зазначає нардеп Данило Гетманцев, це не нововведення з 1 травня, відповідні норми існують уже не один десяток років.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради України Тобто сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента (підприємця). А якщо є доходом, то так, підлягає, років вже з 25. Не знаю хто і навіщо накручує людей, хто там дає коменти і навіщо, але цю зраду також прибрали.

Зверніть увагу! За словами Гетманцева оподаткуванню не підлягають і кошти, що передавалися як позика. Тобто ці гроші "повертаються" назад тому, хто їх надавав.