За какие поступления нужно платить налоги
Как отмечают в налоговой, доходом считается даже 1 гривна, которая заходит на счет украинца от постороннего физлица, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
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Физическое лицо, которое в течение календарного года получает доход за предоставление услуг от другого физического лица обязано включить сумму таких доходов в общий годовой налогообложения доходов и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года,
– сообщают в налоговой.
Также уплатить в бюджет придется налог по такой ставке:
- 18% – НДФЛ;
- 5% – военный сбор (за 2024 год он составляет – 1,5%).
В то же время законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения денежных переводов, осуществленных родственниками 1 или 2 степеней родства. Таковыми считаются:
- жена или муж;
- дети;
- родители;
- дедушка и бабушка;
- внуки;
- братья и сестры.
Однако налогообложения в таком случае не происходит, если эти средства подарок или наследство. Как отмечает нардеп Даниил Гетманцев, это не нововведение с 1 мая, соответствующие нормы существуют уже не один десяток лет.
То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица не от налогового агента (предпринимателя). А если является доходом, то так, подлежит, лет уже с 25. Не знаю кто и зачем накручивает людей, кто там дает комменты и зачем, но эту "зраду" также убрали.
Обратите внимание! По словам Гетманцева налогообложению не подлежат и средства, что передавались как заем. То есть эти деньги "возвращаются" обратно тому, кто их предоставлял.