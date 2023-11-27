Это лишь показало, что Украина конкурентна: забастовки на польской границе продолжаются

Забастовки польских перевозчиков и блокада движения транспорта на украинской границе до сих пор продолжаются. По мнению представителя Торгово-промышленной палаты Украины, это показывает, что мы создаем серьезную конкуренцию на рынке.

Украина является серьезным конкурентом

Михаил Непран рассказал для 24 Канала, что ситуация, которая сложилась, лишь показала, что Украина очень конкурентна на европейском рынке.

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Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Мы можем работать на уровне и можем работать даже лучше, чем те же европейские перевозчики. Что показала история? Есть средние перевозчики, интересы которых представляет структура, организовавшая блокаду, много политики и российский след, а также чисто экономические причины. Оказывается, что небольшие средние польские производители, которые зарабатывали деньги на перевозках из Украины в Европу и наоборот, стали не конкурентными, когда украинцы получили прямой доступ в Европу.

Поэтому он очевидно видит, кроме негативных сторон блокады, еще и положительные моменты. В частности, то, что мы можем быть серьезными игроками на рынках Европы.

Например, сегодня (по состоянию на 23 ноября 2023 года – 24 Канал) появилась информация по вопросам на словацкой границе. Министр транспорта Словакии и наше Министерство инфраструктуры общаются. Мы получаем поддержку относительно того, что в будущем таких проблем не будет,

– объяснил Непран.

Собеседник объяснил, что сейчас в Польше фактически отсутствуют власти, ведь старое правительство ушло в отставку после выборов. Так что пока не сформирован новый орган власти, Украине не с кем вести переговоры и ситуация находится на "паузе".

Как блокада влияет на экономику Украины

Из-за забастовок на польско-украинской границе, Украина потеряла близко 400 миллионов евро. Однако, как отметили в Федерации работодателей Украины (ФРУ), если дополнительно учесть косвенные потери, то размер убытков составляет миллиарды евро.

Требования польских забастовщиков имеют дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными,

– говорится в заявлении Федерации.

В связи с этим ФРУ и Ассоциация международных автоперевозчиков обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и комиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, чтобы те повлияли на ситуацию.