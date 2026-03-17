ЕС изменил свое заявление по "Дружбе" – СМИ указали, что "исчезло" из текста
- Из заявления ЕС убрали информацию о нефтепроводе "Дружба", кредит Украине на 90 миллиардов евро и новые санкции против России.
- ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование для восстановления потока нефти, а также работает над альтернативными маршрутами транспортировки нероссийской сырой нефти.
Из заявления Европейского Союза убрали информацию о нефтепроводе "Дружба". Также исчез пункт и о кредите Украине на 90 миллиардов евро, а также новые санкции против России.
Что изменилось в заявлении Евросоюза по "Дружбе"?
Такую информацию сообщило медиа УНИАН в Telegram-канале.
Читайте также Украину просят подождать со вступлением в ЕС 10 – 20 лет, которых у нас нет, – Утка
Сначала в тексте отмечалось, что запуск "Дружбы" станет необходимым шагом для возвращения к переговорам по кредиту в 90 миллиардов евро и новым ограничениям против России. Однако позже этот пункт удалили из всех официальных публикаций Еврокомиссии и Евросовета,
– говорится в сообщении СМИ.
Сейчас в заявлении напомнили, что после российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", которые привели к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию, Президент Европейской комиссии и Президент Европейского совета провели интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной с целью восстановления потока.
- Согласно информации, Евросоюз предложил Украине техническую поддержку и финансирование.
- Украинская сторона приветствовала и приняла это предложение.
Европейские эксперты готовы начать работу немедленно,
– написано в заявлении.
Заметьте! Подчеркивается, что приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы. А Президент Европейской комиссии и Президент Европейского совета продолжат работать с заинтересованными сторонами над альтернативными маршрутами транспортировки нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы.
Что еще известно о ситуации?
- В то же время украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что кредит для Украины будет заблокирован, пока не начнется ремонт трубопровода "Дружба". В частности он сообщал, что восстановить работу нефтепровода можно за полтора месяца.
- В частности Венгрия действительно блокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины. Также Будапешт не дает принять новый пакет санкций против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба".