Зеленский подписал законопроект о доплатах военным: что это значит

Сегодня, 30 июня, президент Владимир Зеленский подписал законопроект о дополнительных выплатах защитникам Украины. В нем говорится о вознаграждениях в размере 30 – 100 тысяч гривен.

Напомним, что недавно Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о доплатах и отпусках военным.

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О чем идет речь в законопроектах

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, с первого чтения в законопроекте сохранились нормы по ежемесячному вознаграждению в 30–100 тысяч гривен. Следовательно, эти доплаты будут выплачиваться на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас.

Кроме того, срочникам оставили дополнительные 6 000 гривен ежемесячно, а курсантам – 2 350 гривен.

В то же время, по сравнению с первым чтением изменилось:

Раненые, признанные непригодными к военной службе, а также зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, будут получать выплаты 2 месяца по последней занимаемой должности. Впоследствии с 3 месяца до окончания распоряжения они будут получать дополнительные 20 100 гривен.

Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен.

Тем, кто тяжело ранен на лечении, пленным и пропавшим без вести предусматривается ежемесячное вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Подняли также минимальный порог для инструкторов – до 15 тысяч гривен.

Отдельно об отпусках военным

Увеличили количество дней в отпуске до 30 дней ежегодно. Кроме того, дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов: до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего.

Непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.

Запретили допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации и не прошли курс базовой военной подготовки.

Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца.

Выплаты в 30 тысяч: почему отменили

Еще с 1 февраля 2023 года в Украине изменили порядок вознаграждений военным. В первую очередь речь шла о 30 тысячах доплат, которые отменили для всех военнослужащих, находившихся вне зоны боевых действий. Это коснулось и сотрудников системы МВД, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

боевые выплаты в 100 тысяч гривен оставили всем, кто выполняет задания на передовой, семьям пленных и пропавших без вести. А 30 тысяч начали получать только те, кто работал прямо на фронте.

Однако такое решение возмутило население, и уже 10 апреля Верховная Рада приняла законопроект с поправкой, который предусматривал возвращение доплат всем военным. Согласно законопроекту, надбавка в 30 тысяч возвращалась защитникам путем экономии. А именно, путем сокращения зарплат госслужащим и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат.

Поэтому 11 апреля в парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады.