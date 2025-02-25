Ситуация не такая критическая, как кажется: закроются ли АЗС с 1 марта

Украинские АЗС, которые продолжат работать после 1 марта, могут столкнуться со штрафами. Все потому, что с марта должны быть внедрены новые требования к регистраторам расчетных операций (РРО).

Могут ли закрыться АЗС в марте

Эксперты считают, что ситуация не такая критическая, как кажется на первый взгляд. Эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что АЗС вряд ли остановятся с 1 марта.

Читайте также Еврокомиссия поддержит украинскую энергетику: Урсула фон дер Ляйен рассказала детали

Впрочем, если вопрос не будет урегулирован, то АЗС могут получить штрафы.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова" В то же время если вопрос не будет решен с 1 марта, то заправки, которые продолжат работать, вполне могут оштрафовать. Но этот вопрос должен решаться в правовой плоскости, то есть насколько это будет законно.

А вот энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии рассказал, что ситуация уже частично урегулирована. По его словам, внедрение новых форм РРО отсрочено.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований По информации участников рынка, они получили заверения в том, что к ним не будет принято штрафных санкций до тех пор, пока не будет решен вопрос о новых форм фискального чека.

Рябцев также пояснил, что сложности возникли из-за проблем с учетом, созданные самой налоговой службой. Поэтому, по его мнению, претензий к предпринимателям не будут выдвигать.

Почему могла возникнуть угроза остановки АЗС

Ранее народный депутат Нина Южанина предупреждала, что с 1 марта все АЗС в Украине могут прекратить работу. Она отмечала, что это связано с требованием использовать только те РРО, которые формируют фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Министерства финансов.

Однако проблема заключается в том, что Нацбанк, Минфин и налоговая до сих пор не утвердили новый протокол передачи данных от РРО в Государственную налоговую службу с учетом новых требований.