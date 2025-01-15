Восстановление Украины – за деньги России

Дуда заверил, что российские активы должны использоваться для восстановления Украины, сообщает 24 Канал.

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Анджей Дуда Президент Польши Именно Россия вторглась в Украину, и вторглась она без всякого основания. Это просто имперский акт агрессии в Украине. Россияне уничтожают инфраструктуру, промышленность, пути и железную дорогу. Все это Украине должно вернуться, все это нужно отстроить, и все это должно произойти за деньги агрессора, за деньги России.

Дуда добавил, что постоянно подчеркивает это на международных форумах.

По его словам, есть руководители государств, которые против использования замороженных активов России в пользу Украины. Несмотря на это, президент Польши пообещал со своей стороны всячески лоббировать этот вопрос и в дальнейшем.

Я всегда буду делать всё возможное, чтобы именно российские средства использовались для восстановления Украины,

– добавил Дуда.

К слову! Дуда также отметил, что Польша будет поддерживать евроинтеграцию Украины, способствуя открытию кластера "Основы" и других переговорных кластеров, если это будет возможно. Кроме того, стороны продолжат работать над усилением глобальной изоляции России и увеличением санкционного давления со стороны ЕС.