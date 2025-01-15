Відбудова України – за гроші Росії

Дуда запевнив, що російські активи мають використовуватися для відбудови України, повідомляє 24 Канал.

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Анджей Дуда Президент Польщі Саме Росія вторглася в Україну, і вторглася вона без будь-якої підстави. Це просто імперський акт агресії в Україні. Росіяни знищують інфраструктуру, промисловість, шляхи та залізницю. Усе це Україні має повернутися, все це потрібно відбудувати, і все це має статися за гроші агресора, за гроші Росії.

Дуда додав, що постійно наголошує на цьому на міжнародних форумах.

За його словами, є очільники держав, які проти використання заморожених активів Росії на користь України. Попри це, президент Польщі пообіцяв зі свого боку всіляко лобіювати це питання й надалі.

Я завжди буду робити все можливе, щоб саме російські кошти використовувалися для відбудови України,

– додав Дуда.

До слова! Дуда додав, що Польща підтримуватиме євроінтеграцію України, сприяючи відкриттю кластера "Основи" та інших переговорних кластерів, якщо це буде можливо. Також сторони продовжать працювати над посиленням глобальної ізоляції Росії та збільшенням санкційного тиску з боку ЄС.