Что заявила Франция

Поэтому, министр финансов Франции Ле Мэр заявил, что Франция убеждена, что в международном праве недостаточно оснований для конфискации российских активов. Он также отметил необходимость дальнейших мер.

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Ле Мэр утверждает, что любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены международным правом, а также требуют поддержки всех членов крупнейших экономик G20.

Заметьте! G20 включает Россию, Китай и другие страны, которые критически относятся к Соединенным Штатам.

Как страны G7 пытались договориться

Представители стран G7 в течение последнего года пытаются достичь согласия относительно будущей судьбы российских суверенных активов, которые остались неизменными после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Это не обязательно конфронтация. Мы продолжаем кулуарные дискуссии, направленные на достижение общей цели, которая заключается в поиске мер, соответствующих международному праву,

– заявил вице-министр финансов Японии по международным делам Масато Канда.

Лидеры G7 попросили представить возможные решения по затронутому вопросу до июня этого года.

Обратите внимание! Лидеры G7, по итогам саммита 24 февраля, также подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского ЦБ в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

В чем расхождение взглядов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существуют обоснованные международно-правовые, экономические и моральные основания для извлечения пользы из российских активов. В том числе путем полной конфискации или использования их в качестве залога.

Заметьте! Йеллен также подчеркнула необходимость срочной помощи Украине после военных неудач в ее двухлетней борьбе против российского вторжения.

В свою очередь, министр финансов Франции, Бруно Ле Мэр заявил, что он что он не согласен. По его словам, необходим широкий международный консенсус.

Эта правовая база должна быть принята не только европейскими странами, не только странами G7, но и всеми странами-членами мирового сообщества, и я имею в виду все страны-члены G20. Мы не должны вносить никаких разногласий между странами G20,

– сказал министр.

Несмотря на это, представители G7 единодушны в том, что Москва должна заплатить за нанесенный ею ущерб.

Заметьте! Все больше экспертов уверены в том, что существует правовой путь, который позволит конфисковать замороженные активы.

Однако, по мнению Ле Мэра, Европейский Союз уже сделал значительный шаг вперед используя сверхприбыли от замороженных активов. Между прочим, эту мысль поддержал также министр финансов Германии – Кристиан Линднер.

Интересно! Линднер заявил журналистам, что поддерживает идею использования процентов, поступающих от российских активов, которые были заморожены. По его мнению, такой шаг "реалистичен" и "юридически безопасен".