Що заявила Франція

Відтак, міністр фінансів Франції Ле Мер заявив, що Франція переконана, що у міжнародному праві недостатньо підстав для конфіскації російських активів. Він також наголосив на необхідності подальших заходів.

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Ле Мер стверджує, що будь-які подібні кроки повинні бути повністю підкріплені міжнародним правом, а також вимагають підтримки всіх членів найбільших економік G20.

Зауважте! G20 включає Росію, Китай та інші країни, які критично ставляться до Сполучених Штатів.

Як країни G7 намагались домовитись

Представники країн G7 протягом останнього року намагаються досягти згоди щодо майбутньої долі російських суверенних активів, які залишилися незмінними після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Це не обов'язково конфронтація. Ми продовжуємо кулуарні дискусії, спрямовані на досягнення спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, що відповідають міжнародному праву,

– заявив віцеміністр фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда.

Лідери G7 попросили представити можливі рішення щодо порушеного питання до червня цього року.

Зверніть увагу! Лідери G7, за підсумком саміту 24 лютого, також підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського ЦБ у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

В чому розбіжність поглядів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що існують обґрунтовані міжнародно-правові, економічні та моральні підстави для отримання користі з російських активів. В тому числі шляхом повної конфіскації чи використання їх як застави.

Зауважте! Єллен також підкреслила необхідність термінової допомоги Україні після військових невдач у її дворічній боротьбі проти російського вторгнення.

Своєю чергою, міністр фінансів Франції, Бруно Ле Мер заявив, що він що він не згоден. За його словами, необхідний широкий міжнародний консенсус.

Ця правова база повинна бути прийнята не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, але й усіма країнами-членами світової спільноти, і я маю на увазі всі країни-члени G20. Ми не повинні вносити жодних розбіжностей між країнами G20,

– сказав міністр.

Попри це, представники G7 одностайні в тому, що Москва повинна заплатити за завдані нею збитки.

Зауважте! Дедалі більше експертів упевнені в тому, що існує правовий шлях, який дозволить конфіскувати заморожені активи.

Проте, на думку Ле Мера, Європейський Союз вже зробив значний крок вперед використовуючи надприбутки від заморожених активів. Між іншим, цю думку підтримав також міністр фінансів Німеччини – Крістіан Лінднер.

Цікаво! Лінднер заявив журналістам, що підтримує ідею використання відсотків, що надходять від російських активів, які були заморожені. На його думку, такий крок "реалістичний" і "юридично безпечний".