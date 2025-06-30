Сибига призвал к "неординарным и смелым решениям" по замороженным активам России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров изменить стратегию по использованию замороженных активов России. В частности он считает, что следует потратить их на украинскую оборону.

Сибига сказал, куда следует использовать средства от замороженных активов России

По словам Сибиги, для того, чтобы остановить Москву, следует принимать неординарные решения, пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также Такого еще не было: Великобритания передаст Украине уникальную военную помощь

Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов,

– сказал Андрей Сибига во время конференции Fair Play.

Он заявил, что пришло время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на такие важные вещи:

закупку оружия для Украины;

инвестиции в украинскую оборонку;

восстановление Украины.

Министр иностранных дел добавил, что Москва является экзистенциальной угрозой для всей Европы и евроатлантического пространства.

Чтобы ее остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров,

– подчеркнул Сибига.

Заметьте! Министр отметил, что на встрече с коллегами из государств-членов НАТО в Гааге почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".