Политика Трампа бьет по экономике: более 65 тысяч рабочих мест уже исчезли
- В США за 2025 год сократилось 65 тысяч рабочих мест в промышленных секторах, больше всего в производстве транспортного оборудования и в электронике.
- Политика Трампа, в частности пошлины и рейды против мигрантов, негативно влияют на занятость "синих воротничков", снижая рост в ключевых отраслях.
США стремительно теряют рабочие места в отраслях, где традиционно основу составляют так называемые "синие воротнички". Последний раз подобное происходило в начале пандемии COVID и во времена Великой рецессии.
Как сокращаются рабочие места в США?
За 2025 год в США сократились 65 тысяч рабочих мест в промышленных секторах. По сравнению с 2024 годом, когда занятость выросла на 250 тысяч вакансий, разница разительная, передает 24 Канал со ссылкой на Apricitas Economics.
В прошлом году замедление занятости в США охватило все рабочие профессии:
- строительство;
- добывающую промышленность;
- сектор коммунальных услуг.
Но наибольшие потери рабочих мест зафиксировали в производстве и транспорте.
В целом занятость в сфере торговли и промышленности сейчас на 123 тысячи ниже исторического максимума, достигнут в начале 2025 года, и почти ежемесячно сокращается с февраля,
– отмечает издание.
Дольше всего проблемы фиксируют в производственном секторе, где занятость сокращается уже более 2 лет подряд.
В то же время больше всего количество рабочих мест уменьшается в производстве транспортного оборудования (преимущественно автомобилестроение) и в электронике.
Рабочие места сокращаются почти во всех ключевых отраслях, за исключением металлургии и производства неметаллических минералов. В целом США уже потеряли более 200 тысяч рабочих мест в промышленности по сравнению с недавним пиком в начале 2023 года,
– пишут аналитики.
Важно! Вместе с тем наиболее заметным в 2025 году стало замедление темпов роста занятости в строительстве. За 12 месяцев отрасль добавила лишь 52 тысячи рабочих мест против 191 тысячи в 2024-м.
Как влияет политика Трампа на занятость?
По словам аналитиков, экономическая политика американских властей оказалась контрпродуктивной.
- Пошлины президента Дональда Трампа вредят занятости "синих воротничков", поскольку повышают стоимость комплектующих для производства.
- Рейды против мигрантов непропорционально сильно бьют по строительной отрасли.
- Сокращение субсидий в промышленной политике уменьшило строительство заводов более чем на 8% за последний год.
Задуманный администрацией "бум для синих воротничков" не происходит, наоборот, наблюдается противоположная тенденция,
– отмечают специалисты.
Но Трамп во всех проблемах обвиняет своего предшественника Джо Байдена, уверяя, что тот оставил ему серьезный кризис после ухода с должности, пишет Fortune.
Заметьте! "Синие воротнички" – это работники физического, ручного или технического труда, обычно в промышленности, строительстве, транспорте и производстве. Название происходит от традиционной синей рабочей одежды, которую они носили. Эти рабочие формируют основу экономики страны.
Что известно о ценах США?
После введения новых пошлин в США фиксируется постепенное повышение цен на широкий спектр потребительских товаров. Тарифы Трампа привели к подорожанию аудиооборудования, музыкальных инструментов и других импортных продуктов, поступающих из-за рубежа.
По данным нового опроса, недовольство экономической политикой Трампа растет. Уже 57% американцев выразили недовольство его экономическими шагами, а большинство респондентов считают, что экономическая ситуация в 2026 году только ухудшится. После введения тарифов инфляция ускорилась.
Впрочем, Трамп игнорирует сигналы о росте цен и продолжает защищать свою таможенную политику. В речи к нации, посвященной итогам 11 месяцев пребывания в должности, он заявил, что его любимое слово – "тариф".