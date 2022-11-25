Украина запретила экспорт топливной древесины

О запрете на экспорт сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Такие действия должны способствовать накоплению древесины в Украине.

Древесина Украины, а не на экспорт

По словам Шмыгаля, многие общины в прифронтовых регионах используют именно древесину, как вид отопления.

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Сегодня правительство также принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение,

– отметил Денис Шмигаль.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

Финансовая помощь от ЕБРР

Банк предоставит Украине ссуду под государственные гарантии в размере 300 миллионов евро, включающий два компонента:

До 150 миллионов евро – на закупку оборудования для проведения аварийных ремонтов украинской энергосистемы.

Еще 150 миллионов евро состоят из поддержки структуры капитала.

Отдельно часть кредита на экстренный ремонт будет дополнена грантом в размере до 72 миллионов евро, предоставленным Нидерландами.

Срочный ремонт электроэнергетической сети Украины - непосредственный приоритет для ЕБРР. Украинскому народу и бизнесу требуется постоянный доступ к электроэнергии, чтобы пережить зиму. Благодаря этому важному финансированию мы поможем Укрэнерго выполнить быстрый аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач.

– сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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Литва не заставила себя ждать и также поможет в восстановлении энергосистемы Украины

Балтийская страна предоставит дополнительную помощь для преодоления энергетического кризиса. По словам премьер-министра Литвы, Украина уже в ближайшее время может рассчитывать на нее.

Каждый день мы ищем, что еще мы можем передать энергосистеме Украины, потому что я думаю, что это сейчас столь же важно, как и оружие. Они пытаются сделать жизнь людей невыносимой. Конечно, это намеренная российская тактика, мы ищем все, что можно отдать, как и в случае с вооружением,

– заявила Ингрида Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

В настоящее время Литва уже оказала помощь в размере 3 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами. В ближайшее время будет предоставлена помощь еще на 2 миллиона евро.