Россия продлевает запрет на экспорт бензина: для чего это надо

Российское правительство объявило о продлении запрета на экспорт автобензина для всех, кроме производителей, до конца августа. Запрет проводят, чтобы стабилизировать внутренний рынок во время растущего спроса.

Россия продлила запрет на экспорт горючего

Запрет будет действовать с 1 марта по 31 августа, передает 24 Канал со ссылкой на enkorr.

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Тем временем нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные компании, которые производят бензин, смогут продолжать экспортную деятельность,

Цены на оптовые партии автобензина и дизельного топлива упали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже между 10 и 14 февраля.

Важно! Снижение цен произошло на фоне благоприятных новостей для покупателей о возобновлении работы крупных нефтеперерабатывающих заводов и потенциального запрета на экспорт бензина, согласно данным биржи и трейдеров.

Экспорт бензина в России сократился

Ранее 24 Канал сообщал, что Россия значительно сократила экспорт бензина через порты и пограничные переходы, снизив поставки почти на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет примерно 4 миллиона тонн.

Причинами уменьшения объемов экспорта стали запрет на экспорт бензина и сезонные и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских дронов. Запрет, который был введен с 1 марта 2024, имеет целью защитить внутренний рынок России.

Важно! Исключения из этого запрета касаются только бензина, который поставляется по межправительственным соглашениям со странами Евразийского экономического союза, личного использования гражданами и международной гуманитарной помощи.