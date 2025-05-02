Зарплаты чиновников: кто зарабатывает больше всех и в каких ведомствах

Чиновники правоохранительных, антикоррупционных органов и служащие на аналогичных должностях в других центральных ведомствах получают разные зарплаты. Таким образом, работники НКРЭКУ получают самые высокие зарплаты, а самые низкие - чиновники районного и местного уровней.

Что не так с малыми зарплатами для госслужащих

По словам эксперта по реформе админуслуг Александра Саенко, проблема в системе госслужбы не только в зарплатах, но и в ручном управлении, передает 24 Канал со ссылкой на исследование от Texty.org.ua.

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Присутствует дисбаланс между различными уровнями власти – служащие центральных органов власти могут декларировать зарплаты в более 100 тысяч гривен, а их коллеги в регионах получают взамен минималки. Система грейдов – она приводит к большой разнице в оплате труда: люди на руководящих должностях получают зарплату в несколько раз больше, чем работники низших звеньев. На одинаковых должностях в разных органах одного уровня зарплаты могут существенно отличаться – таким образом, главный специалист в Министерстве образования получает более 23 тысяч гривен, а в Министерстве финансов – почти 37 тысяч гривен.

Обратите внимание! Следствием такой политики стала потеря привлекательности государственной службы для квалифицированных кадров. По состоянию на конец 2024 года более 16% должностей на госслужбе остаются вакантными - свидетельствуют данные Национального агентства по вопросам государственной службы.

Где самые большие и самые низкие зарплаты в ведомствах

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в таких органах:

Национальная комиссия , осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 73 973 гривен в месяц,

, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 73 973 гривен в месяц, Государственное бюро расследований – 62 692 гривен в месяц,

– 62 692 гривен в месяц, Национальная полиция – 51 116 гривен в месяц,

– 51 116 гривен в месяц, Национальное антикоррупционное бюро – 50 692 гривен в месяц,

– 50 692 гривен в месяц, Министерство внутренних дел – 48 760 гривен за месяц.



В каких госучреждениях самые высокие зарплаты / Коллаж Texty.org.ua

Сейчас известно, что большинство главных специалистов госорганов получают от 15 до 25 тысячи гривен, или даже меньше:

В Нежинской райгосадминистрации Черниговской области средняя зарплата главного специалиста составляет около 9 тысяч гривен в месяц,

средняя зарплата главного специалиста составляет около 9 тысяч гривен в месяц, В Черкасской РГА она составляет уже 12 тысяч гривен в месяц.

Существенную разницу можно даже наблюдать в пределах одного ведомства. В частности, в Министерстве юстиции некоторые главные специалисты получают до 30 тысяч гривен, а некоторые – 65 тысяч гривен.