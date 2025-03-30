Для получения максимальной пенсии в Украине, которая в 2025 году составит 23 610 гривен, нужно учитывать стаж и уровень заработной платы. Размер пенсии определяется по специальной формуле.

Какая должна быть зарплата для максимальной пенсии

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) определяет размер пенсионных выплат, опираясь на статистические данные на момент выхода человека на пенсию, передает 24 Канал.

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Формула для расчета пенсии выглядит следующим образом:

Пенсия = средняя зарплата за последние три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%.

Важно учитывать, что для расчета пенсии используются данные по заработной плате, предоставленные Пенсионным фондом Украины (ПФУ), поскольку они могут отличаться от данных Госстата.

В 2025 году при определении заработка для назначения пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущие три года - 2022, 2023 и 2024. Этот показатель составляет 15 057,09 гривен.

Итак, для того, чтобы получить максимальную пенсию в размере 23 610 гривен при разных стажах, необходима такая ежемесячная заработная плата: