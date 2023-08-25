Повысят на 100%: некоторым украинцам увеличат зарплату

Некоторым работникам с территорий, где ведутся или могут вестись боевые действия, повысят уровень заработной платы. Сумма прибавки может быть солидной.

Некоторым украинцам повысили зарплату

Правительство решило повысить зарплату для работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. Также повышение получат поставщики социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия.

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Поэтому на период действия военного положения надбавки будут выглядеть следующим образом:

работники государственных учреждений, учреждений и организаций – на территории боевых действий +100% должностного оклада, а на территории возможных боевых действий +50%;

предоставлятели социальных услуг коммунального сектора – где ведутся боевые действия +100% от должностного оклада.

Где больше выросли зарплаты в Украине

Речь идет о территориях, на которых не определена дата завершения боевых действий. Это определяется Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года.

В Украине постепенно снижается инфляция, вызванная деоккупацией земель, победами на фронте и международной помощью. В связи с этим в некоторых областях вырос уровень заработной платы. в частности: