Размер зарплаты в феврале: сколько получают украинцы
Источник:РБК-Украина
Несмотря на сложную ситуацию в стране, средняя зарплата украинцев растет. Значительное количество вакансий, предлагаемых для различных специалистов, имеют военное направление.
Сколько заработали украинцы в феврале
Средняя зарплата украинцев в феврале составила 19 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют вакансии, которые сейчас имеются на рынке труда.
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Мы отслеживаем информацию о росте или падении заявленной в вакансиях заработной платы через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года.
На этом портале размещена информация относительно всех вакансий от Государственного центра занятости и профильных бирж, например:
- work.ua;
- robota.ua;
- jrc.ua и другие.
Мельник говорит, что ежедневно на всех этих ресурсах публикуется ориентировочно 200 тысяч вакансий. Средняя зарплата, в свою очередь, увеличивается. В частности, в периоде с июля по сентябрь 2023 года этот показатель вырос аж на 23%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 18 тысяч гривен.
Кого чаще всего ищут в ВСУ
В Украине продолжается кровавая война. Украинское войско нуждается в специалистах из совершенно разных сфер.
Именно поэтому, на порталах для поиска работы размещены предложения от различных бригад. Как свидетельствует аналитика, чаще всего они ищут специалистов в таких категориях:
- 145 – "Рабочие специальности, производство";
- 180 – "Медицина, фармацевтика";
- 196 – "Телекоммуникации и связь";
- 250 – "Транспорт, автобизнес";
- 1206 – "Охрана, безопасность".