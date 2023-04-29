От 20 до 150 тысяч: от чего зависит зарплата военного
29 апреля 2023, 10:00Читати новину українською
Кроме основной зарплаты (денежного довольствия) военные также получают денежное вознаграждение. Речь идет о доплатах от 30 до 100 тысяч.
От чего зависят доплаты 30,50 и 100 тысяч
- 100 тысяч получать военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.
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- 50 тысяч гривен получают те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
- 30 тысяч получают военнослужащие, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.
Зарплаты военных
Зарплата военного состоит из нескольких частей:
- денежное довольствие (основная зарплата), зависящее от должности, звания и выслуги лет и тому подобное;
- денежное вознаграждение установлено по инициативе президента на период военного положения (30, 50 и 100 тысяч).
Зарплата с учетом денежного вознаграждения в 100 тысяч
Если военный участвует в боевых действиях, то может получать в месяц в среднем от 120 тысяч до 150 тысяч в месяц.
- Командир бригады по учету денежного вознаграждения в 100 тысяч в среднем может рассчитывать на 150 173 гривен.
- Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.
- Командир роты – 131 224 гривен.
- Командир взвода – 128 229 гривен.
- Главный сержант роты – 126 094 гривен.
- Рекрут – 120 130 гривен.
Зарплата с учетом вознаграждения в 30 тысяч гривен
- Командир бригады – 62 962 гривен.
- Командир батальона – 54 362 гривны.
- Командир роты – 50 774 гривен.
- Командир взвода – 49 095 гривен.
- Главный сержант роты – 46 928 гривен.
- Рекрут – 43 175 гривен.