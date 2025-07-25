Чиновники не бедствуют: кому в Украине платят по 100 000 гривен в месяц
- Зарплаты госслужащих в Украине в 2025 году в Украине в 2025 году выросли на 9,2% по сравнению с 2024 годом, достигнув в среднем 59 600 гривен в июне.
Самые высокие зарплаты в июне 2025 года получали сотрудники Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (100 300 гривен), а самая высокая средняя зарплата среди руководителей была у НАПК (245 600 гривен).
Заработные платы госслужащих в Украине выросли в 2025 году. Доход чиновников втрое больше, чем средняя заработная плата по Украине.
Как выросли зарплаты чиновников?
Работники центральных органов государственной власти в Украине получали около 59 600 гривен в июне 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.
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Заработная плата чиновников по сравнению с июнем 2024 года выросла на 9,2%.
- В прошлом году служащие госорганов получали в среднем 54 600 гривен
- Впрочем даже у чиновников рост зарплат не догнала инфляцию которая составила 14,3% в этот период.
Важно! По данным Госстата, средняя зарплата по Украине в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен. А вот Пенсионный фонд подсчитал, что в мае размер зарплаты в среднем по стране составил 20 355 гривен.
Где самые высокие заработные платы?
Самые высокие зарплаты в июне 2025 года в центральных органах государственной власти платили сотрудникам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Они получали в среднем 100 300 гривен в месяц.
- Чуть меньше получали работники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) – около 96 300 гривен.
- На третьем месте по зарплатам – Антимонопольный комитет с 90 100 гривнами в месяц.
- За ним следует Аппарат Верховной Рады, где работники получали в среднем 86 500 гривен.
- Замыкает пятерку ведомств с самыми высокими зарплатами Секретариат Кабинета министров Украины. Там средняя зарплата в июне составила 80 200 гривен.
Особенно высокий доход был у руководителей государственных ведомств:
- Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали у руководства НАПК – 245 600 гривен.
- В Центральной избирательной комиссии – 206 400 гривен.
- В Счетной палате – 206 400 гривен;
- В Государственном космическом агентстве Украины – 193 200 гривен;
- в НКРЭКУ – 191 000 гривен.
Стоит знать! Средняя заработная плата среди руководителей органов центральных госорганов в июне была 128 000 гривен.