Чиновники не бедствуют: кому в Украине платят по 100 000 гривен в месяц

Заработные платы госслужащих в Украине выросли в 2025 году. Доход чиновников втрое больше, чем средняя заработная плата по Украине.

Как выросли зарплаты чиновников?

Работники центральных органов государственной власти в Украине получали около 59 600 гривен в июне 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Заработная плата чиновников по сравнению с июнем 2024 года выросла на 9,2%.

В прошлом году служащие госорганов получали в среднем 54 600 гривен

Впрочем даже у чиновников рост зарплат не догнала инфляцию которая составила 14,3% в этот период.

Важно! По данным Госстата, средняя зарплата по Украине в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен. А вот Пенсионный фонд подсчитал, что в мае размер зарплаты в среднем по стране составил 20 355 гривен.

Где самые высокие заработные платы?

Самые высокие зарплаты в июне 2025 года в центральных органах государственной власти платили сотрудникам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Они получали в среднем 100 300 гривен в месяц.

Чуть меньше получали работники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) – около 96 300 гривен.

На третьем месте по зарплатам – Антимонопольный комитет с 90 100 гривнами в месяц.

За ним следует Аппарат Верховной Рады, где работники получали в среднем 86 500 гривен.

Замыкает пятерку ведомств с самыми высокими зарплатами Секретариат Кабинета министров Украины. Там средняя зарплата в июне составила 80 200 гривен.

Особенно высокий доход был у руководителей государственных ведомств:

Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали у руководства НАПК – 245 600 гривен.

В Центральной избирательной комиссии – 206 400 гривен.

В Счетной палате – 206 400 гривен;

В Государственном космическом агентстве Украины – 193 200 гривен;

в НКРЭКУ – 191 000 гривен.

Стоит знать! Средняя заработная плата среди руководителей органов центральных госорганов в июне была 128 000 гривен.