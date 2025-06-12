Зарплаты госслужащих будут начислять по-новому

Кабмин обновил порядок начисления оплаты труда для госслужащих и изменил подход к начислению зарплаты. Также утвердили новые размеры надбавок.

Новый порядок начисления оплаты труда госслужащих

Новые правила по оплате труда на госслужбе действуют с июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Своим постановлением правительство обновило порядок начисления зарплаты для госслужащих по классификации должностей. Соответствующие изменения действуют с 10 июня. Документ коснулся:

размеров надбавок к окладам за ранги госслужащих;

порядка премирования работников на госслужбе, которые занимают должности категории "А".

Также обнародовали размеры надбавок к окладам за ранги таких работников в государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы на 2025 год. Речь идет о следующих суммах:

для девятого ранга – 200 гривен;

для восьмого ранга – 300 гривен;

для седьмого ранга – 400 гривен;

для шестого ранга – 500 гривен;

для пятого ранга – 600 гривен;

для четвертого ранга – 700 гривен;

для третьего ранга – 800 гривен;

для второго ранга – 900 гривен;

для первого ранга – 1 000 гривен.

Изменения в начислении зарплаты

Изменения коснулись также фиксированной и вариативной зарплаты для госслужащих.

Фиксированная составляющая зарплаты:

оклад (с 2026 года минимальный оклад будет равен 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

надбавка за выслугу лет (2% от оклада за каждый год стажа, однако не выше 30% оклада) – с апреля текущего года;

надбавка за ранг.

Вариативная составляющая зарплаты:

месячная премия (максимум 30% оклада за месяц);

квартальная премия (максимально 90% от оклада за квартал).

премия по итогам года.

В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 000 гривен.