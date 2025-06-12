Зарплаты госслужащих будут начислять по-новому
- Кабмин обновил порядок начисления зарплат госслужащим, включая новые размеры надбавок за ранги.
- Изменения касаются фиксированной и вариативной составляющих зарплаты, в частности окладов, надбавок за выслугу лет, и премий.
Кабмин обновил порядок начисления оплаты труда для госслужащих и изменил подход к начислению зарплаты. Также утвердили новые размеры надбавок.
Новый порядок начисления оплаты труда госслужащих
Новые правила по оплате труда на госслужбе действуют с июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
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Своим постановлением правительство обновило порядок начисления зарплаты для госслужащих по классификации должностей. Соответствующие изменения действуют с 10 июня. Документ коснулся:
- размеров надбавок к окладам за ранги госслужащих;
- порядка премирования работников на госслужбе, которые занимают должности категории "А".
Также обнародовали размеры надбавок к окладам за ранги таких работников в государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы на 2025 год. Речь идет о следующих суммах:
- для девятого ранга – 200 гривен;
- для восьмого ранга – 300 гривен;
- для седьмого ранга – 400 гривен;
- для шестого ранга – 500 гривен;
- для пятого ранга – 600 гривен;
- для четвертого ранга – 700 гривен;
- для третьего ранга – 800 гривен;
- для второго ранга – 900 гривен;
- для первого ранга – 1 000 гривен.
Изменения в начислении зарплаты
Изменения коснулись также фиксированной и вариативной зарплаты для госслужащих.
Фиксированная составляющая зарплаты:
- оклад (с 2026 года минимальный оклад будет равен 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- надбавка за выслугу лет (2% от оклада за каждый год стажа, однако не выше 30% оклада) – с апреля текущего года;
- надбавка за ранг.
Вариативная составляющая зарплаты:
- месячная премия (максимум 30% оклада за месяц);
- квартальная премия (максимально 90% от оклада за квартал).
- премия по итогам года.
В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 000 гривен.